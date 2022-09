Khởi công công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng (Lào)

(QNO) - Chiều nay 29.8, nhân chuyến công tác tại nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khởi công công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Kông (Lào) nhấn nút phát lệnh công trình. Ảnh: A.N

Cùng tham dự lễ khởi công có đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông. Đây là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tham dự lễ khởi công công trình. Ảnh: A.N

Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng có tổng mức đầu tư 10,6 tỷ đồng, do Công an tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích xây dựng hơn 800m2, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Đây là công trình do UBND tỉnh Quảng Nam xây tặng chính quyền tỉnh Sê Kông, theo Biên bản ký kết tại Hội nghị cấp cao giữa 2 tỉnh vào năm 2019.

Các đại biểu làm lễ động thổ khởi công công trình. Ảnh: A.N

Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng hoàn thành góp phần nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ tại địa phương. Đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà hữu nghị cho đại diện huyện Đắc Chưng. Ảnh: A.N

Công trình cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2023).