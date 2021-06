Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Công an Quảng Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

HOÀNG VŨ | 07/05/2021 - 17:56

(QNO) - Ngày 6.5, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác công an tỉnh đã có buổi làm việc với công an huyện Nam Giang và Đại Lộc về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.