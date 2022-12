Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: Nhiều vi phạm được chấn chỉnh

Qua gần 2 tháng ra quân đồng loạt, Quảng Nam đã hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, vượt chỉ tiêu so với chỉ đạo là 10 ngày và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Lực lượng công an rà soát, kiểm tra công tác PCCC&CNCH. Ảnh: X.Mai

Với vai trò chủ công trong đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an Quảng Nam đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các địa phương vào cuộc quyết liệt. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra.

Với 15.849 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên toàn địa bàn tỉnh, trong đó 3.535 cơ sở do cơ quan công an quản lý (UBND cấp xã quản lý 12.314 cơ sở), lực lượng công an đã trực tiếp và tham mưu chính quyền cùng cấp tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH theo phân cấp, phân quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với cấp tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập 19 tổ công tác tổ chức tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở do Công an tỉnh quản lý. Đối với cấp huyện, cấp xã, lực lượng công an cũng tham mưu thành lập các tổ công tác theo phân cấp để tổng rà soát, kiểm tra.

Với tinh thần kiểm tra chặt chẽ nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, qua đó hướng dẫn cho doanh nghiệp, người dân thực hiện tốt công tác PCCC để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân, công tác rà soát, kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Sau gần 2 tháng ra quân tổng kiểm tra, rà soát, tính đến ngày 5/12, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập 606 biên bản vi phạm hành chính với số tiền dự kiến xử phạt theo biên bản vi phạm khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 551 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 5,6 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: “Chúng tôi tiến hành kiểm tra đến đâu thì hướng dẫn các cơ sở khắc phục các vi phạm, thiếu sót về PCCC đến đấy. Đồng thời kiên quyết tạm đình chỉ các cơ sở có vi phạm nghiêm trọng về PCCC, yêu cầu các cơ sở ngừng hoạt động để khắc phục các tồn tại hạn chế”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Xác định công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ dừng lại ở đợt kiểm tra mà phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhân dân, trước mắt là trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó nâng cao trách nhiệm vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân”.