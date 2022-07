Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại 19 đơn vị, địa phương

(QNO) - Sáng nay 15.7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan. Ảnh: T.C

Đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an làm trưởng đoàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, lãnh đạo Công an tỉnh, các ban của Tỉnh ủy và đại diện các địa phương dự buổi công bố quyết định.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Vinh đã quán triệt mục đích, nội dung, phương pháp kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; chỉ rõ những mặt đã làm được, những thiếu sót, tồn tại trong công tác này tại địa phương, từ đó kiến nghị biện pháp để khắc phục, chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có). Qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ BMNN và hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra tại 19 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra kể từ ngày công bố quyết định đến ngày 1.8.2022.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Theo báo cáo, công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Quảng Nam thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai, quán triệt nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ BMNN, từ đó thực hiện một cách tự giác, thường xuyên.

Từ tháng 7.2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ việc lộ, mất BMNN mang tính chất nghiêm trọng, phải xử lý hình sự. Đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành nội quy bảo vệ BMNN trong phạm vi quản lý, quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thuộc bộ phận tham mưu, tổng hợp làm công tác bảo vệ BMNN. Đội ngũ cán bộ này từng bước được củng cố, lựa chọn đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, phẩm chất và năng lực. Đồng thời đã bố trí đủ số máy tính không kết nối internet để soạn thảo, lưu trữ văn bản, tài liệu mang nội dung BMNN.



Đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra. Ảnh: T.C

Bên cạnh một số khó khăn, vướng mắc, Quảng Nam cũng đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, tăng cường hiệu quả công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến của đoàn kiểm tra, đặc biệt là các mặt tồn tại, hạn chế được góp ý. Đồng chí Trần Văn Tân giao các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết khác phục vụ đoàn kiểm tra, đáp ứng kế hoạch đề ra.