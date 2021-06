Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, tặng quà Công an xã Trà Ka

(QNO) - Sáng 2.6, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Ka (Bắc Trà My).

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Trà Ka. Ảnh: Q.H

Lãnh đạo Công an xã Trà Ka đã báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua. Là địa bàn giáp ranh với huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố khá phức tạp, nhưng lực lượng công an chính quy được bố trí về xã đã giải quyết tốt. Cán bộ, chiến sĩ túc trực thường xuyên tại cơ quan để giải quyết mọi thủ tục hành chính, xử lý các tình huống phát sinh. Qua đó xây dựng được uy tín, tinh thần trách nhiệm, được đông đảo người dân tin tưởng, khen ngợi.

Đại tá Huỳnh Sông Thu biểu dương Công an xã Trà Ka đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh, lực lượng công an chính quy tại cơ sở cần phải chú ý xây dựng lễ tiết tác phong, điều lệnh Công an nhân dân; thái độ tiếp xúc, ứng xử với nhân dân phải thân ái, hòa nhã và sẵn sàng giúp đỡ mọi việc khi người dân cần.