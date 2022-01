Lãnh đạo công an tỉnh thăm, tặng quà Tết ở các huyện miền núi, biên giới

(QNO) - Đoàn công tác của Công an tỉnh vừa có chuyến thăm hỏi, tặng quà chúc Tết Công an huyện, cấp ủy, chính quyền, Công an xã chính quy, người có uy tín và các đồn biên phòng tại các huyện miền núi Nam Giang, Tây Giang.

Thăm, tặng quà cho Công an xã Đắc Tôi (Nam Giang). Ảnh: M.T

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết người có uy tín trong cộng đồng. Ảnh: M.T

Đoàn công tác cũng đã tặng quà cho các đồn biên phòng khu vực biên giới. Ảnh: M.T

Đến thăm, chúc Tết lực lượng công an các xã biên giới, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của lực lượng Công an các xã trên các mặt công tác. Trong đó, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời giao nhiệm vụ cho lực lượng công an các xã tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ vững an ninh chính trị, duy trì trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm xuân Nhâm Dần.Trong chuyến công tác, Thượng tá Nguyễn Thành Long cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, chúc tết các già làng, người có uy tín ở địa phương. Đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Long cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các già làng, người có uy tín thời gian qua đối với lực lượng, mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng Đắc Pring, Đồn Biên phòng La Êê và Đồn Biên phòng La Dêê (huyện Nam Giang); Đồn biên phòng A Nông, Axan, Gari (huyện Tây Giang).