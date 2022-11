Lực lượng cảnh sát cơ động ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(QNO) - Tối 15/11, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

Trung tá Phan Công Tráng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động cho biết, theo quy luật vào dịp cuối năm và tết Nguyên đán, các đối tượng phản động tăng cường hoạt động chống phá, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng, có tính chất manh động, xảo quyệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau lễ ra quân của Công an tỉnh vào sáng 15/11, Phòng Cảnh sát cơ động đã tích cực hưởng ứng, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn đơn vị.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động dự lễ ra quân. Ảnh: T.C

Theo Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, những kết quả đạt được trong đợt cao điểm sẽ là tiền đề quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu chương trình công tác năm 2023, cũng như thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát cơ động sẽ tập trung nắm tình hình, chủ động các phương án đảm bảo an ninh không để bị động bất ngờ; tham gia giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công vốn thường xảy ra vào dịp cuối năm, không để hình thành điểm nóng.

Cảnh sát cơ động sẽ tăng cường tuần tra trong dịp cao điểm. Ảnh: T.C

Ngoài ra, cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp mạnh các tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm có tổ chức; chủ động triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, địa điểm công cộng, lễ hội đầu xuân Quý Mão 2023 cho nhân dân vui xuân đón tết.