Lực lượng công an phô diễn sức mạnh

Vòng chung kết “Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 - năm 2023” không chỉ biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, mà còn góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đồng diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: T.C

Khai mạc ấn tượng

Khai mạc vào sáng qua 4/6, vòng chung kết “Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ 2 - năm 2023” do Quảng Nam đăng cai, diễn ra từ ngày 2 - 8/6/2023. Hội thi có sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ đến từ 33 đội tuyển của công an các tỉnh, thành phố và cục nghiệp vụ.

Công an Quảng Nam sẽ tranh tài cùng 32 đội tuyển có thành tích cao tại 4 bảng vòng loại. Tại vòng chung kết, các đội sẽ tham gia nội dung thi ở 2 môn. Môn quân sự với nội dung: chạy vượt vật cản và bắn súng quân dụng với 9 bài bắn ứng dụng; môn võ thuật với các nội dung thi: kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn và phân thế bài Mai hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật CAND.

Nữ chiến sĩ công an nhân dân tham dự phần thi tình huống. Ảnh: T.C

Ngay trong lễ khai mạc, hội thi đã tạo được ấn tượng mạnh cho người theo dõi với những màn biểu diễn hoành tráng, công phu đến từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an Quảng Nam dày công chuẩn bị và trình diễn.

Đặc biệt, phần trình diễn khí công thể hiện sức mạnh, kỷ luật, sự khổ luyện của các chiến sĩ. Phần thi ứng dụng bắn súng, trình diễn chống khủng bố, giải cứu con tin càng thu hút sự chú ý của những người dự khán với hiệu ứng nổ, cháy rất ấn tượng.

Người dự khán không ngớt trầm trồ trước khả năng đỉnh cao của các chiến sĩ CAND khi trình diễn công phá, mang vật nặng đi trên sàn mảnh thủy tinh, nằm trên bàn chông công phá đá; dùng cổ, yết hầu, hốc mắt để uốn cong sắt hay đẩy, kéo xe nặng từ vài tấn đến hơn 15 tấn...

Màn trình diễn bắn súng tại lễ khai mạc khá ấn tượng với nhiều hiệu ứng cháy nổ. Ảnh: T.C

Ở màn trình diễn bắn súng chiếm mục tiêu, trình diễn chống khủng bố, sự nhanh nhẹn, điêu luyện và linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ cùng với những tình huống ứng dụng thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, phương tiện nghiệp vụ phần nào phô diễn sức mạnh, khả năng chiến đấu, ứng phó của CAND trong tình hình mới.

Tranh tài sôi nổi

Trước đó, Công an Quảng Nam đã tích cực chuẩn chuẩn bị tốt các nội dung, phần việc đăng cai hội thi, đồng thời tích cực luyện tập để thực hiện các phần thi, góp phần cho hội thi diễn ra thành công.

Thượng tá Huỳnh Tấn Phúc - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh cho biết, mọi công tác đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, công tác tuyên truyền về hội thi, công tác phục vụ đón tiếp… đã được Công an tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công cho công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ.

“Với số lượng vận động viên về tham gia khá đông, Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các đơn vị liên quan sắp xếp cơ bản nơi ăn chốn nghỉ cho vận động viên. Đồng thời phân công các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh liên hệ với các đoàn để hướng dẫn, phối hợp xuyên suốt, đảm bảo thuận lợi trước trong và sau thời gian các đoàn về Quảng Nam tham gia hội thi” - Thượng tá Huỳnh Tấn Phúc cho hay.

Chào đón các đội thi tham dự vòng chung kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, hội thi được tổ chức tại Quảng Nam là một trong những hoạt động góp phần thể hiện sức mạnh, bản lĩnh của CAND.

Đồng thời là dịp để công an toàn quốc giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với mọi tình huống, tạo sự linh hoạt, nhạy bén nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an tỉnh, Bộ Công an tổ chức hội thi được thành công tốt đẹp.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) nói, đây là hoạt động biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Hội thi nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm. Qua vòng loại tại 4 bảng với sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ 77 đội tuyển công an đơn vị, địa phương, Ban tổ chức đã lựa chọn được 32 đội tuyển đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Công an Quảng Nam tham dự chung kết.

“Hội thi quân sự, võ thuật lực lượng trực tiếp chiến đấu là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, tăng cường trình độ, khả năng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong bối cảnh tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới” - Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.