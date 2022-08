Lực lượng quân đội và công an phối hợp hiệu quả trong bảo đảm quốc phòng, an ninh

(QNO) - Ngày 2.8, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03-2019/NĐ-CP ngày 15.9.2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Quảng Nam là một trong số 63 điểm cầu trực tuyến tại địa phương, do đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng quân đội và công an phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03-2019/NĐ-CP; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh quốc gia trên các địa bàn trọng điểm...

Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cơ quan chức năng của hai bộ đã chủ động phối hợp trong triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; quyết liệt triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại điểm cầu chính. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị thời gian tới hai lực lượng xác định tiếp tục chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình thế giới, khu vực từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, lợi ích an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ nguy hiểm nhất, ở đó có bộ đội, công an.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hai lực lượng cần phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người, tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.