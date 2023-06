Mãn nhãn màn trình diễn khí công, bắn súng của chiến sĩ cảnh sát cơ động

(QNO) - Trong khuôn khổ lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 - năm 2023, lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã trình diễn màn khí công, kỹ thuật bắn súng trong thực hiện nhiệm vụ khiến người xem mãn nhãn.

Màn trình diễn nằm trên bàn chông, công phá đá của chiến sĩ cảnh sát cơ động. Ảnh: T.C

Những pha trình diễn khí công, công phá ấn tượng này được tổ chức ngay sau lễ khai mạc vòng chung kết sáng nay 4/6 tại Quảng trường 24/3, TP.Tam Kỳ.

Hội thi ngoài sự góp mặt của gần 1.700 vận động viên đến từ 33 đội tuyển tham gia thi đấu, còn có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc với nhiều nội dung đặc sắc.

Dùng mắt uốn cong thanh sắt. Ảnh: T.C

Dùng tay không kéo xe đặc chủng nặng hơn 15 tấn. Ảnh: T.C

Dùng búa đập vào cánh tay công phá gạch. Ảnh: T.C

Cùng với đó, những phần biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản, bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu; trình diễn khí công, công phá của cán bộ, chiến sĩ khiến người xem thích thú.

Những màn trình diễn khí công điêu luyện như công phá gạch; dùng tay không đập vỡ vỏ chai, đập vỡ quả dừa; dùng cổ, mắt uốn cong thanh sắt; dùng yết hầu chống thanh sắt đẩy xe tải, xe chuyên dụng bằng tay không. Có cả những màn trình diễn hết sức công phu, đòi hỏi sự khổ luyện như khiêng vật nặng đi trên mảnh thủy tinh, nằm lên bàn chông, chịu công phá tảng đá đặt trên bụng…

Lao qua vòng lửa. Ảnh: T.C

Màn bắn súng chiếm lĩnh mục tiêu. Ảnh: T.C

Cảnh cháy nổ khá ấn tượng trong pha trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: T.C

Trước đó, trải qua gần một tháng thi đấu từ 8/5 đến 26/5 với hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ của 77 đội tuyển công an các đơn vị, địa phương tham gia ở 4 bảng vòng loại, Ban tổ chức đã chọn 33 đội tuyển đạt giải cao tham dự vòng chung kết, tranh tài trong hội thi lần này.

[VIDEO] - Màn trình diễn khí công của chiến sĩ cảnh sát cơ động:

Your browser does not support the video tag.

Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 - năm 2023 do Bộ Công an tổ chức nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò quan trọng của công tác quân sự, võ thuật. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng trực tiếp chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.