Mùa tuyển quân chất lượng

Ngày 8/2 tới, 2.454 thanh niên Quảng Nam sẽ lên đường nhập ngũ. Với công tác tuyển chọn chặt chẽ và chu đáo, mùa tuyển quân năm nay được đánh giá có chất lượng, đảm bảo số lượng. Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, học vấn.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành gặp gỡ, động viên và giúp các tân binh chỉnh trang quân phục chuẩn bị sẵn sàng cho ngày nhập ngũ. Ảnh: XUÂN MAI

Nâng chất và lượng

Là một trong những địa phương có tỷ lệ phát lệnh gọi nhập ngũ cao ở cụm miền núi với 60 công dân, đợt tuyển quân năm 2023 này, Đông Giang có 56 thanh niên trúng tuyển (trong đó có 4 dự phòng), được phân bổ về các đơn vị Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh); Trung đoàn Bộ binh 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Quảng Nam có 2.454 thanh niên nhập ngũ Đại tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 2.573 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, trong đó có 2.454 thanh niên nhập ngũ chính thức và 119 dự phòng. Trong số này, có 155 thanh niên sức khỏe loại 1, 992 thanh niên loại 2 và 1.307 thanh niên loại 3. Ngoài ra, có 287 thanh niên trình độ trung cấp, đại học, cao đẳng; 2 đảng viên và 4 thanh niên nữ. Đến nay, tất cả thanh niên nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Trần Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Giang cho biết, qua rà soát, năm nay chất lượng thanh niên trúng tuyển được đánh giá vượt trội so với mọi năm cả về sức khỏe, trình độ học vấn.

Nhiều thanh niên tốt nghiệp THPT, trong đó có người hoàn thành chương trình đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

“Đặc biệt, năm nay Đông Giang có 1 công dân nữ đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự và 2 đảng viên. Qua khám lâm sàng các thanh niên trúng tuyển, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ sức khỏe loại 1, 2 giao cho các đơn vị đạt hơn 75%. Trong đó, nhiều thanh niên đã tiêm đủ mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng dịch COVID-19” - Thượng tá Trần Văn Thắng cho biết.

Tại Thăng Bình, năm 2023, địa phương này được giao chỉ tiêu giao quân 285 thanh niên cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân (NVQS) huyện tập trung triển khai chặt chẽ các bước trong tuyển quân, từ công tác tuyên truyền Luật NVQS cho mọi tầng lớp nhân dân, xét duyệt thực lực, phát lệnh gọi khám… cho đến công tác khám tuyển sức khỏe cho thanh niên trong diện nhập ngũ.

Vì thế, trong số 285 thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay, có 108 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; 238 thanh niên 18 - 22 tuổi; 45 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, thời gian qua, công tác tuyển chọn được triển khai chặt chẽ ở các địa phương trong tỉnh. Năm nay được xem là năm có nhiều “bước ngoặc” trong công tác tuyển quân, sau thời gian nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19. Vì thế, nâng cao chất lượng tuyển quân chính là góp sức cho xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sẵn sàng lên đường

Gác lại niềm riêng, công việc gia đình sau Tết Nguyên đán, hàng nghìn thanh niên xứ Quảng thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, lên đường nhập ngũ. Trong hành trang mỗi người, ngoài câu chuyện gia đình, còn là niềm tin háo hức cho tháng ngày được rèn luyện trong môi trường quân đội - nơi họ chọn gửi tuổi thanh xuân ý nghĩa của mình.

Chiến sĩ trong mùa tuyển quân năm trước chào người thân, bạn bè lên đường tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Vài ngày trước khi lên đường nhập ngũ, Hồng Đình Khánh (ở thôn Bắc Bình Sơn, xã Bình Lãnh, Thăng Bình) tranh thủ phụ giúp công việc nhà. Khánh nói, anh xác định tham gia NVQS, đồng nghĩa gần 2 năm xa nhà, xa người thân.

Vì thế, giúp gia đình được ngày nào, với anh như một kỷ niệm đáng nhớ. Bởi Khánh cũng vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng vào năm ngoái, nên thời gian ở nhà không nhiều. Lần đi này, với Khánh là sự trải nghiệm và ước mong được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Theo Thượng tá Trần Quang Trung - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thăng Bình, để an tâm tư tưởng thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị tổ chức nhiều đợt động viên, thăm hỏi, trao quà hỗ trợ thanh niên và người thân đón tết an vui. Đến nay, 100% thanh niên nhận lệnh nhập ngũ an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

“Ngoài tham mưu Hội đồng NVQS huyện triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị phục vụ ngày giao quân, chúng tôi phân công từng thành viên đứng cánh ở các xã nhằm tăng cường công tác nắm tình hình thanh niên. Đồng thời giao nhiệm vụ đến từng thôn để động viên tư tưởng, nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ” - Thượng tá Trần Quang Trung nói.