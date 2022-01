Năm 2021, Công an Tiên Phước điều tra làm rõ 22 vụ xâm phạm trật tự xã hội

(QNO) - Sáng nay 18.1, Công an huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tiên Phước cơ bản được giữ vững. Công an huyện cùng với công an các xã, thị trấn tổ chức 882 ca tuần tra đêm, qua đó giải tán 105 nhóm đánh bạc nhỏ lẻ, 200 nhóm thanh niên tụ tập khuya, nhắc nhở 160 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng công an đẩy đuổi 42 đối tượng sử dụng xung kích điện đánh bắt cá, vận động 47 trường hợp giao nộp bộ xung kích điện; thu giữ 1 súng thể thao và 35 viên đạn thể thao; xử lý 22 trường hợp không tuân thủ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền phạt 22 triệu đồng.

Công an huyện điều tra làm rõ 22/24 vụ xâm phạm trật tự xã hội (tỷ lệ 91,67%), tổng tài sản thu hồi gần 300 triệu đồng; điều tra xử lý 4 vụ hủy hoại rừng; xử lý 9 vụ/9 đối tượng mua bán, sử dụng ma túy; xử lý 11 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin tiêu cực lên mạng xã hội, gây dư luận không tốt.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 333 ca tuần tra, phát hiện 456 trường hợp vi phạm, tạm giữ 207 phương tiện vi phạm, xử phạt hơn 750 triệu đồng. Trên địa bàn xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người. Công an huyện tiếp nhận xử lý 53.409 hồ sơ căn cước công dân...