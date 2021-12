Năm 2021, Quảng Nam không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa

(QNO) - Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy năm 2021, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh cho biết, trong năm toàn tỉnh không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa (giảm 2 vụ, giảm 11 người chết so với năm 2020).

Tổng kết công tác phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: V.T

Tổ công tác liên ngành thực hiện 7 buổi tuyên truyền với hơn 450 người tham dự, cấp phát 1.000 tờ rơi, 150 áo phao, 50 phao cứu sinh; tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ 20 đáy rớ, thanh thải 7 chướng ngại vật trên luồng đường thủy. Tham mưu, hướng dẫn UBND cấp xã đăng ký 987 phương tiện thủy thô sơ cho người dân, tổ chức đăng kiểm được 285 phương tiện thủy nội địa. Tổ công tác cũng lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 21 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 38 triệu đồng.

Trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công tác phối hợp liên ngành trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đã đạt yêu cầu đề ra giữa 4 đơn vị (Cảnh sát đường thủy, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Chi cục Đăng kiểm số 4, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa), kịp thời giải quyết vướng mắc nảy sinh trong thực tế.