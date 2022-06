Người bảo vệ dân phố tận tâm

(QNO) - Hơn 30 năm gắn bó với công tác bảo vệ dân phố, ông Võ Văn Tâm (SN 1968) - Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ là tấm gương sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những việc làm thầm lặng của ông đã góp phần giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Với người dân phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ), ông Võ Văn Tâm luôn được nhắc đến với sự tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

Ông đến với công việc này cũng là cái duyên, bởi khi còn trẻ mưu sinh tại TP.Hồ Chí Minh với nghề xe lôi, buổi tối đến ông tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) phường 25, quận Bình Thạnh với hơn 6 năm. Nơi đây đã rèn cho ông sự kiên cường, gan dạ và một đôi mắt tinh tường, sắc sảo.

Trở về quê hương lập gia đình, ông vẫn mong muốn được góp chút sức lực nhỏ bé cho bình yên quê hương. Vì thế, ông đăng ký tham gia vào lực lượng BVDP phường Trường Xuân. Với nhiệt huyết, tác phong gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, người Trưởng ban BVDP sẵn sàng đối mặt hiểm nguy nhằm góp phần mang lại sự bình yên cho phố phường.

Điều gì tốt cho dân thì làm!

Hơn 30 năm tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, ông Tâm phối hợp Công an phường Trường Xuân kịp thời phát hiện và truy bắt nhiều tội phạm. Nhờ đó, những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT, nhất là tội phạm ma túy, nạn trộm cắp, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và mâu thuẫn trên địa bàn giảm đáng kể.

Sáng sớm hôm sau, ông cùng đồng chí cảnh sát khu vực đến nơi người dân bị mất trộm sắt. Qua nắm thông tin, trích xuất dữ liệu camera an ninh, nhận dạng đối tượng, ông đã phối hợp lực lượng công an phường xác minh và bắt giữ 2 đối tượng trên, tịch thu tang vật 13 thanh tuýt sắt trị giá hơn 5 triệu đồng.

Dù đã có tuổi, nhưng hằng tuần, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, ông Tâm vẫn cùng các thành viên trong Tổ BVDP đều đặn tuần tra, kiểm soát, giúp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ông cùng ban bảo vệ đến từng gia đình đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, khai báo tạm trú, tạm vắng... Khi phát hiện có vấn đề bất thường, ông báo cáo ngay cho Công an và lãnh đạo UBND phường để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, ông Tâm đề xuất Chi bộ, Ban nhân dân khối phố những kế sách hay, nhất là xây dựng các mô hình về ANTT mang lại hiệu quả thiết thực. Những mô hình như “Camera an ninh”, “Tiếng mõ an ninh”, “Tiếng loa bảo vệ dân phố” đều có sự tham gia tích cực của ông Tâm. Trong những năm qua, ông cùng các thành viên Ban BVDP thực hiện hàng nghìn cuộc tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn.

Không chỉ có thành tích trong phòng chống tội phạm, ông Tâm còn được người dân yêu quý, tin tưởng trong hòa giải các mâu thuẫn tại địa phương. Là tổ trưởng tổ hòa giải khu phố, mỗi năm ông tham gia hòa giải trên dưới chục vụ việc, trong đó số vụ hòa giải thành công chiếm 3/4.

Sinh sống tại khu vực khối phố chợ Trường Xuân, khi có chủ trương di dời dân làm dự án khu phố chợ, chính ông Tâm là người gương mẫu chấp hành trước. Lúc xảy ra các vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ông đều tìm hiểu kỹ thông tin từ nhiều phía, nghiên cứu các văn bản pháp luật, dùng tình cảm chân thành của mình để khuyên giải mọi người thấu tình, đạt lý.

Tận tâm, trách nhiệm

Dù công việc luôn tiềm ẩn nguy hiểm, rủi ro, tiền phụ cấp lại ít ỏi nhưng ông Tâm vẫn hăng say, trách nhiệm, tận tâm. Nhiều lần người thân, vợ con khuyên ông xin nghỉ công việc này nhưng ông thẳng thắn: “Cái nghiệp này đã ăn sâu vào trong máu tôi rồi, bỏ chi được! Thấy việc xấu mà làm ngơ, không ngăn chặn thì tôi không yên lòng. Còn sức khỏe thì tôi còn tham gia cống hiến với anh em”. Giữa đời thường, những con người bình dị như ông vẫn lặng lẽ tỏa sáng theo một cách riêng, âm thầm mang lại vẻ đẹp cho đời.

Với ông Tâm, tham gia vào Ban BVDP là muốn cho bà con có cuộc sống bình yên và như thế mới thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. “Thành tích của cá nhân tôi cũng là công sức của cả tập thể góp phần. Tôi nghĩ giúp được ai điều gì thì giúp, điều gì tốt cho xã hội thì mình nên làm. Tôi chỉ mong sao người dân có ý thức trách nhiệm với cộng đồng hơn, nhất là trong bảo vệ môi trường để xây dựng khu phố lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Cuộc sống được bình an là động lực, niềm vui giúp tôi gắn bó lâu dài với công việc mà người ta vẫn gọi "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" - ông Tâm vui vẻ chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Xuân Hải - Trưởng Công an phường Trường Xuân cho biết: “Công an phường rất tin tưởng khi giao việc cho anh Tâm, anh luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, gần dân và làm việc đạt hiệu quả cao. Từ khi anh Tâm làm Trưởng ban BVDP, tình hình ANTT trên địa bàn phường Trường Xuân được bảo đảm”.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Chủ tịch UBND phường Trường Xuân chia sẻ, những việc làm bền bỉ, tận tụy của ông Võ Văn Tâm luôn nhận được sự tín nhiệm, trân trọng của người dân và chính quyền địa phương, là tấm gương sáng góp phần bảo vệ bình yên cho địa phương.

Ghi nhận những đóng góp của ông Tâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng chống tội phạm, Bằng khen của Ban dân vận Tỉnh ủy trong phong trào thi đua dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT và nhiều giấy khen các cấp, ngành trao tặng.

Mới đây nhất (ngày 5.6), ông Tâm vinh dự được biểu dương và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng công an xã, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại Chương trình tôn vinh Trưởng công an xã tiêu biểu “Sống trong lòng dân” năm 2022.