Nhiều đơn vị thuộc Công an huyện Thăng Bình đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

(QNO) - Sáng 29/12, Công an huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 11 đơn vị trực thuộc Công an huyện Thăng Bình. Ảnh: Đ.H

Năm 2022, công an huyện đã tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự. Tỉ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt cao (88,9%). Trong năm đã phát hiện, xử lý 37 vụ việc liên quan đến tệ nạn ma túy với 98 đối tượng tham gia; 2 vụ kinh doanh hàng hóa (không rõ nguồn gốc), 4 vụ mua bán, tàn trữ pháo nổ và 18 vụ vận chuyển cát trái phép. Toàn huyện đã xảy ra 72 vụ phạm pháp hình sự, tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng; đã tiến hành điều tra, xử phạt 1.029 trường hơp vị phạm an toàn giao thông.



Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức 70 đợt phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với hơn 4.200 lượt người tham gia; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng cho hơn 13 nghìn lượt học sinh, nhân dân. Đặc biệt, thông qua mạng Zalo, Facebook, công an 22 xã, thị trấn đưa tin, đăng bài tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đạt tài sản...

Dịp này, đại diện lãnh đạo công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho công an huyện Thăng Bình và 14 đơn vị cơ sở, trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 11 đơn vị và trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "vì an ninh Tổ quốc" năm 2022.