Hơn 6 tháng thi công, cả 16 trụ sở công an tại các bản của tỉnh Sê Kông (Lào) giáp biên giới với Quảng Nam đã được Công an tỉnh Quảng Nam hoàn thành và bàn giao cho đơn vị bạn đưa vào quản lý, sử dụng. Đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an Quảng Nam để hoàn thành những công trình của tình hữu nghị Việt - Lào.

Khánh thành bàn giao 3 trụ sở làm việc cho Công an các bản Đắc Măn, Đắc Tà Oọc Nhày và Măn Hà. Ảnh: X.M

Tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có khoảng 157km đường biên giới với 16 bản giáp biên giới thuộc 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về hỗ trợ Lào xây dựng trụ sở làm việc cho công an tại các bản của Lào giáp biên giới với Việt Nam, Công an Quảng Nam xây dựng 16 trụ sở tại 15 bản giáp biên và 1 bản không giáp biên của tỉnh Sê Kông. Đây là những bản còn nhiều khó khăn về hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ công tác của Công an nước bạn Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam cho biết, giúp bạn xây dựng trụ sở làm việc tại các bản giáp biên giới được xác định là nhiệm vụ chính trị cấp bách, quan trọng.

Qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng.

Trên cơ sở hội đàm, trao đổi, đầu tháng 12.2021, Công an Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Sê Kông tổ chức khảo sát thực địa, nhu cầu, điều kiện xây dựng tại các bản giáp biên dự kiến xây dựng trụ sở công an bản.

Ngày 8.12.2021, Công an Quảng Nam khởi công công trình đầu tiên tại bản Đắc Măn. Theo thiết kết chung, công trình trụ sở làm việc công an bản có diện tích 67m2, gồm 4 phòng làm việc cùng hệ thống điện, nước, đảm bảo sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ. Toàn bộ kinh phí do Bộ Công an Việt Nam đầu tư cùng sự hỗ trợ của UBND tỉnh và huy động kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam.

Từ khi khởi công công trình đầu tiên tại bản Đắc Măn và tổ chức xây dựng công trình tại các bản khác, Công an Quảng Nam đã nhiều lần tổ chức đoàn công tác sang Lào để kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thi công. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, địa hình rừng núi, đèo dốc nguy hiểm và tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên việc tổ chức thi công gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tá Phạm Quang Ngọc - Phó Trưởng phòng Hậu cần Công an Quảng Nam chia sẻ: “Thời điểm tổ chức thi công các công trình là thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào, cũng như đúng vào mùa mưa, tình hình sạt lở tại các bản giáp biên gây khó khăn rất lớn cho việc vận chuyển vật liệu, trang thiết bị phục vụ thi công.

Có lúc, lực lượng, phương tiện bị kẹt lại trong rừng núi nước bạn Lào 3 - 4 ngày với số lượng lương thực ít ỏi; có thời điểm lực lượng phải đi bộ cả ngày mới di chuyển từ bản này sang được bản khác để khảo sát và vận chuyển trang thiết bị”.

Với nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, khắc phục khó khăn về địa hình, dịch bệnh, các trụ sở công an bản ở những địa điểm xa xôi nhất như A Bưn, A Keo, Tăng Nông cũng đã lần lượt hoàn thành và bàn giao cho Công an bạn Lào.

Đến nay, cả 16 trụ sở làm việc đã đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyến biên giới, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng.

Thiếu tướng Xom Xay Phu-la-kham-ma-ny - Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông nói: “Công an Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà làm việc cho công an các bản giáp biên, điều này giúp cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ công an tại khu vực biên giới. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của Công an Quảng Nam!”.