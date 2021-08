Nỗ lực bảo vệ “vùng xanh” Đông Giang

(QNO) - Qua 4 đợt dịch Covid-19 bùng phát, huyện vùng cao Đông Giang đến nay vẫn chưa ghi nhận ca F0 nào. Đây được xem là “vùng xanh”, vùng an toàn tại Quảng Nam trước làn sóng đại dịch.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Giang kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Dốc Kiền. Ảnh: X.M

Thời gian qua, nhất là khi tình dịch bệnh Covid tại TP.Đà Nẵng diễn biến phức tạp, tại chốt Dốc Kiền, xã Ba tiếp giáp với huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), cùng với các lực lượng khác, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Giang túc trực bám chốt, kiểm soát chặt lượng người và phương tiện vào địa bàn huyện. Đây là “lá chắn” đầu tiên trong công tác phòng chống dịch tại huyện Đông Giang.

Trung úy Nguyễn Minh Tuấn - cán bộ Công an huyện Đông Giang chia sẻ, là cửa ngõ giáp ranh với địa bàn TP.Đà Nẵng, cũng là tuyến giao thông huyết mạch vào huyện Đông Giang nên lưu lượng người, phương tiện qua chốt Dốc Kiền rất lớn. Để kiểm soát phục vụ công tác phòng chống dịch, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chia ca làm việc liên tục 24/24 giờ.

Công an huyện Đông Giang kiểm soát các phương tiện qua chốt. Ảnh: X.M

"Dù nhiệm vụ tuyến đầu rất vất vả, với tình hình mưa nắng thất thường của vùng cao và cả nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, song lực lượng công an địa phương phối hợp kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn" - Trung úy Nguyễn Minh Tuấn nói.

Ngoài những chốt kiểm dịch tại các đường ngang, lối mở do cấp xã phụ trách, huyện Đông Giang đã và đang kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường cửa ngõ vào địa bàn với 3 chốt kiểm soát tuyến huyện, góp phần giữ vững thế trận an toàn trước đại dịch cho địa bàn huyện.

Công an xã đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: X.M

Nỗ lực bảo vệ “vùng xanh” của lực lượng Công an huyện và các lực lượng chức năng được đánh giá cao, góp phần đem lại sự an tâm, tin tưởng cho người dân. Ông Trần Tấn Thu - người dân xã Ba nói: “Các lực lượng ở chốt làm việc ngày đêm trong suốt nhiều tháng qua, chúng tôi rất cảm kích và thấy rất yên tâm”.

Theo Trung tá Trần Viết Bằng - Phó Trưởng Công an huyện Đông Giang, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, Công an huyện Đông Giang còn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tại khu cách ly tập trung của huyện. Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng Công an xã chính quy “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vừa tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vừa quản lý lưu trú, nhân hộ khẩu trên địa bàn.