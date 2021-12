Nỗ lực gỡ khó thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nỗ lực để giải quyết thành công nhiều vụ việc, trong đó có vụ giá trị thi hành án lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, bàn giao đất cho một hộ dân ở Thăng Bình vào cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: P.V

Nhiều dấu ấn

Con số vụ việc và giá trị phải thi hành án liên tục tăng theo từng năm tiếp tục đặt ra nhiều áp lực đối với cơ quan thi hành án dân sự (THADS), cùng với nhiệm vụ theo dõi án hành chính. Bám sát kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm, Cục THADS tỉnh đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thi hành án, tập trung gỡ khó cho nhiều vụ phức tạp, kéo dài nhiều năm, giá trị phải thi hành lớn.

Điển hình là vụ việc liên quan đến Công ty CP Dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư (Công ty IOC), giá trị phải thi hành lên đến 800 tỷ đồng. Vụ việc này được xử lý đã để lại dấu ấn rất lớn trong công tác năm của đơn vị, giúp chỉ tiêu thi hành án về tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.200 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Con số này cao hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2020 và vượt đến hơn 46% so với chỉ tiêu phải thi hành về tiền mà Tổng Cục THADS giao cho đơn vị.

Ngoài ra, nhiều vụ cưỡng chế giao quyền sử dụng đất sau thời gian giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan tại TP.Hội An, Thăng Bình… cũng đã được đơn vị phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương triển khai an toàn, đúng quy định, góp phần lập lại an ninh trật tự, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Ông Lê Văn Chương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho hay, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động nắm bắt tình hình, tích cực chỉ đạo 18 chi cục THADS trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ.

“Cục THADS tỉnh đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tập trung chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là ở các đơn vị có số lượng án lớn cả về việc, về tiền như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành.

Chúng tôi vừa chú trọng công tác đào tạo trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ công chức, vừa chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót trong công tác nghiệp vụ, quan tâm thường xuyên đến công tác tiếp dân và giải quyết đúng trình tự thủ tục các đơn thư khiếu nại. Ngoài ra, hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự được duy trì, mang lại hiệu quả cao, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn cho các chi cục” - ông Chương thông tin.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trong công tác THADS khi nền kinh tế bị tác động bởi đại dịch Covid-19, trong đó đáng chú ý là số việc và tiền phải thi hành án tăng đột biến, Cục THADS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc.

“Bên cạnh những giải pháp nêu cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường chất lượng bộ máy hoạt động, ngành thi hành án dân sự cũng sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, đặc biệt là các đơn vị số việc, tiền thụ lý cao.

Đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn Cục THADS tỉnh sẽ rút hồ sơ từ cấp dưới lên, thành lập các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và thường xuyên báo cáo để lãnh đạo cục chỉ đạo xử lý kịp thời.

Đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, ngành sẽ kiên quyết cưỡng chế thi hành án, kết hợp tuyên truyền, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Theo dõi chặt chẽ, kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính” - ông Lê Văn Chương nhấn mạnh.

Biểu dương những nỗ lực vượt bậc của lực lượng thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, dù có nhiều khó khăn đặc thù trong công tác chuyên môn, song Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Những thành quả đạt được cho thấy sự tập trung, nỗ lực của toàn ngành, góp phần quan trọng ổn định chính trị, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian tới, các cơ quan thi hành án dân sự cần chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo THADS tỉnh và các cơ quan cấp trên để có hướng xử lý phù hợp đối với những vụ việc phức tạp.

Công tác cưỡng chế chỉ áp dụng sau khi đã sử dụng tất cả các biện pháp hòa giải, vận động thuyết phục, xem xét đến yếu tố đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm. Đồng thời cần quan tâm cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, đào tạo bồi dưỡng cán bộ…” - đồng chí Lê Trí Thanh nói.