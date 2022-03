Nông Sơn: Nhân dân cung cấp 136 nguồn tin giá trị về phòng chống tội phạm

(QNO) - Sáng nay 31.3, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn Nông Sơn năm 2021. Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2021, lực lượng công an trên địa bàn Nông Sơn điều tra, khám phá làm rõ 11/12 vụ vi phạm pháp luật; phát hiện 15 vụ với 22 đối tượng liên quan đến chất ma túy; phát hiện 45 vụ với 211 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn cờ bạc.

Công an thực hiện 53 đợt tuần tra, truy quét xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, gỗ trái phép; qua đó phát hiện 33 vụ vi phạm với 35 đối tượng, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 40 triệu đồng. Tiếp nhận 33 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; vận động ra đầu thú 3 đối tượng. Công tác xử án hình sự đạt 100%, không để xảy ra oan sai.

Trong năm, Công an huyện Nông Sơn tổ chức 23 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 2.568 lượt người tham dự. Nhân dân cung cấp 205 nguồn tin, trong đó 136 nguồn tin có giá trị giúp công an xử lý 113 vụ với 315 đối tượng vi phạm pháp luật. Địa phương củng cố và duy trì hoạt động 6 loại, 28 mô hình phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự.