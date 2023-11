Nông Sơn nỗ lực phòng cháy từ cơ sở

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ tại nhiều khu dân cư và công trình, cơ sở..., công tác phòng cháy chữa cháy được huyện Nông Sơn chú trọng.

Diễn tập triển khai phương án chữa cháy tại chợ xã Quế Trung. Ảnh: T.P

Cơ sở nỗ lực ứng phó

Chợ Trung Phước (xã Quế Trung, Nông Sơn) được xem là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do đông đúc, lại nằm sát khu dân cư. Chợ có 180 hộ kinh doanh lớn nhỏ cùng lưu lượng người qua lại chợ lên tới vài trăm lượt/ngày.

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC), nâng cao năng lực PCCC từ cơ sở, UBND thị trấn Trung Phước đã phối hợp lực lượng phản ứng nhanh PCCC Công an huyện triển khai diễn tập phương án xử lý tình huống cháy tại chợ và các khu dân cư lân cận.

Ngoài thành phần Ban chỉ huy, Tổ phản ứng nhanh của Công an huyện, công tác diễn tập còn có sự tham gia của Công an thị trấn Trung Phước, lực lượng dân phòng, dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, y tế và các hộ dân của “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Ông Trần Văn Ga, một hộ kinh doanh tại chợ Trung Phước cho biết: “Tôi thấy, công tác PCCC ở cơ sở là hết sức quan trọng. Tham gia đợt diễn tập PCCC do Công an huyện tổ chức, tôi cũng như nhiều hộ kinh doanh ở đây đã nâng cao ý thức PCCC, biết được một số cách thức PCCC cơ bản khi có sự cố xảy ra và xử lý tại chỗ trong khi chờ lực lượng chuyên nghiệp tới ứng cứu”.

Công an huyện Nông Sơn đã chú trọng tham mưu và triển khai có hiệu quả việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại các xã/thị trấn trên địa bàn. Đây là các mô hình tự phòng, tự quản, được thành lập bởi 5 đến 15 hộ dân sống liền kề.

Ngoài việc được trang bị một số thiết bị chữa cháy, các hộ gia đình tham gia mô hình còn được lắp đặt một chuông báo cháy, 2 nút báo cháy được liên kết với nhau. Khi xảy ra cháy nổ, chỉ cần một gia đình ấn nút thì toàn bộ chuông của các gia đình khác cùng kêu. Nhờ đó, mọi người sẽ kịp thời phát hiện, huy động nguồn lực, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Ông Nguyễn Văn Phước - thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” thôn Phước Hội (xã Quế Lâm) chia sẻ: “Khi tham gia vào tổ, chúng tôi thấy rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân khi trên địa bàn xảy ra sự cố cháy nổ.

Ngoài ra, Quế Lâm có nhiều diện tích rừng keo giấy, cao su khá phức tạp, khi có báo động, các thành viên trong đội sẽ có mặt để cùng nhau hỗ trợ, ứng phó chữa cháy tại chỗ, kịp thời, trước khi chờ lực lượng chuyên môn hỗ trợ”.

Nỗ lực tuyên truyền

Nông Sơn đã hoàn thành diễn tập PCCC ở cơ sở. Lực lượng Công an huyện đã thực hiện 72 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh xã; trên facebook 12 lượt; tổ chức 60 buổi tuyên truyền trực tiếp với 7.153 người tham gia.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC cho đại diện các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Huyện cũng tổ chức tuyên truyền cho gần 2.500 học sinh về công tác PCCC; tuyên truyền rộng rãi về số thuê bao cài đặt ứng dụng báo cháy 114 là 9.331; sử dụng Zalo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH là 3732 đến đông đảo học sinh và người dân trên địa bàn.

Toàn huyện có 29 đội dân phòng được kiện toàn, xây dựng mới với 354 thành viên. Các đội dân phòng được trang bị phương tiện PCCC để hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khi có tình huống khẩn cấp.

Trung tá Hồ Quang Đông - Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn chia sẻ, thời gian qua, lực lượng chức năng của huyện đã tăng cường đảm bảo an toàn về PCCC, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ là rất lớn, nhất tại chợ Trung Phước và các khu dân cư đông dân.

Để công tác PCCC đi vào thiết thực, có trọng tâm, lực lượng Công an huyện cũng tăng cường công tác tham mưu lãnh đạo địa phương về tăng cường các phương án đảm bảo an toàn PCCC trong tình hình mới, nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC.

Công an huyện cũng thành lập đội phản ứng nhanh với 20 thành viên với trang thiết bị, cùng với các đội phản ứng nhanh cơ sở, kịp thời ứng cứu đối với các trường hợp cháy nổ xảy ra.

“Nhờ làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra giám sát tình hình PCCC, làm tốt công tác phòng ngừa nên trên địa bàn chưa xảy ra vụ cháy nổ nào trong năm 2022 cũng từ đầu năm 2023 đến nay” - Trung tá Đông chia sẻ.

Cũng theo Trung tá Hồ Quang Đông, thời gian tới, với vai trò tham mưu, Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt xử lý nghiêm đối với các cơ sở, đại lý kinh doanh tại các chợ không làm tốt vai trò PCCC, không đảm bảo an toàn về PCCC, các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng tới các khu dân cư, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân tại các khu dân cư, các cơ quan, ban ngành, công ty, xí nghiệp về tầm quan trọng của công tác PCCC, đảm bảo các điều kiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.