Nông Sơn tuyên truyền về ATGT đường bộ, đường thủy năm 2023

(QNO) - Ngày 20/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nông Sơn phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT), Phòng Kinh tế hạ tầng huyện tổ chức tuyên truyền về ATGT và Luật ATGT đường bộ, đường thủy năm 2023.

Tuyên truyền Luật ATGT tại Nông Sơn. Ảnh: N.P

Hơn 100 đồng chí là cán bộ, hội viên CCB, lực lượng nòng cốt trong CCB của huyện; các cán bộ hội cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, lực lượng nòng cốt ở cơ sở tham gia buổi tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; hạn chế việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Qua đó, biểu dương các gương điển hình, người tốt, việc tốt trong việc chấp hành luật lệ giao thông.

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; kỹ năng tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên tại các xã/thị trấn trên địa bàn huyện; duy trì đội hình xung kích tại các “bến đò ngang an toàn” trên địa bàn huyện trước mùa mưa bão sắp đến.