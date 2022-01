Phạm pháp hình sự trên địa bàn Tam Kỳ giảm 11,29%

(QNO) - Tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 tổ chức ngày 11.1, Công an TP.Tam Kỳ cho biết, năm qua đơn vị trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP.Tam Kỳ có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: M.T

Năm 2021, Công an TP.Tam Kỳ triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, bảo vệ an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn.

Việc triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được Công an thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao. Trong đó, phạm pháp hình sự giảm 11,29% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ điều tra khám phá án xâm phạm trật tự xã hội đạt cao, hơn 86%.

Công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ma túy, kinh tế và môi trường tăng so với năm trước. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 92,11%, vượt 2,11% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Công tác quản lý hành chính cũng được tăng cường, đặc biệt trong chiến dịch cấp căn cước công dân và làm sạch dữ liệu dân cư. Công an TP.Tam Kỳ còn phối hợp Phòng Tham mưu Công an tỉnh thực hiện hiệu quả việc xử phạt nguội hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông từ hình ảnh trích xuất camera giám sát an ninh, góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.