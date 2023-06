Phối hợp chặt chẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANCT, TTATXH trên khu vực biên giới biển

(QNO) - Chiều 26/6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam phối hợp với Thành ủy Tam Kỳ, Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa các đơn vị giai đoạn 2021 – 2023.

Lãnh đạo 3 đơn vị đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Địa bàn khu vực biên giới thuộc thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành có bờ biển dài 45,5km, 6 xã khu vực biên giới biển gồm Tam Thanh, Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Quang, Tam Nghĩa và Tam Hải, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Là vùng trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ biển, du lịch, có các cảng Chu Lai Trường Hải, cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, bãi tắm Tam Thanh…

Giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn đã xảy ra 113 vụ tai nạn, sự cố hậu quả làm 20 người chết, 5 người mất tích, 22 người bị thương; 11 tàu chìm, 18 tàu hỏng máy; cháy 45ha rừng, thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Các đơn vị đã tổ chức hơn 2 ngàn lượt tuần tra trên bờ, trên sông, trên biển và khu vực giáp ranh; kiểm tra, kiểm soát, đăng ký xuất, nhập hơn 61 ngàn lượt tàu cá/gần 800 ngàn lượt lao động; BĐBP tổ chức 2 tàu/14 cán bộ chiến sĩ thường trực tại Cù Lao Chàm thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển.

Ngoài ra, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cho các cấp các đối sách đấu tranh, giải quyết tốt những vấn đề xảy ra; kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ, nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc khu vực biên giới biển đảo.

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tuyên truyền các nội dung chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tại hội nghị các đơn vị thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Thành ủy Tam Kỳ và Huyện ủy Núi Thành. Không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó, thông tin, trao đổi thường xuyên, kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, quốc gia.