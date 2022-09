Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh tại Cảng hàng không Chu Lai

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP vừa tổng kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Chu Lai giai đoạn 2016 - 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen các cá nhân Cảng hàng không Chu Lai có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: X.M

Giai đoạn 2016 - 2022, Công an tỉnh và Cảng hàng không Chu Lai phối hợp chặt chẽ, kịp thời phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra hậu quả ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Ngành công an huy động gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuần tra kiểm soát khu vực Cảng hàng không Chu Lai, xử lý 161 trường hợp vi phạm; phối hợp lực lượng an ninh hàng không áp giải 32 đối tượng truy nã, bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Cảng hàng không Chu Lai cũng đã chủ động trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn bay.

Tại hội nghị, Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Chu Lai giai đoạn tiếp theo.