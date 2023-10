Phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quảng Nam

(QNO) - Chiều nay 19/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị giao ban quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 03 ngày 5/9/2022 của Chính phủ trong quý III/2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Quý III/2023, 4 lực lượng công an - quân sự - biên phòng - cảnh sát biển tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh phối hợp điều tra, xử lý 3 vụ/4 đối tượng; Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp điều tra, xử lý 2 vụ/3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm, giải tán hơn 200 lượt đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Các lực lượng điều động 14 lượt ca nô/67 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn (9 vụ bị nạn trên biển); huy động 5 lượt tàu cá/40 ngư dân tham gia cứu hộ cứu nạn 5 phương tiện/55 thuyền viên bị nạn trên biển; điều động 6 lượt ca nô/44 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp địa phương hướng dẫn, sắp xếp neo đậu 150 tàu cá đảm bảo an toàn.

Công an tỉnh cũng phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiêu hủy hơn 692kg thuốc nổ, 7.761 kíp nổ là vật chứng thuộc các vụ án Công an tỉnh thụ lý đã hư hỏng...