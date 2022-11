Phối hợp đảm bảo an toàn giao thông vùng giáp ranh với Đà Nẵng

(QNO) - Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn) và Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn giao thông khu vực giáp ranh.

Công an phường Điện Ngọc và Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải thảo luận để ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: P.T.H

Hai đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông, tạo ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

Phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình trên các tuyến đường, địa bàn quản lý; thường xuyên theo dõi, lập danh sách các đối tượng có hành vi đua xe, tụ tập cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông... nhằm kịp thời hỗ trợ, trao đổi thông tin và đề ra biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.