Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm

(QNO) - Chiều nay 31/3, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ trong quý I/2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Quang cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: N.T

Quý I/2023, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc Nghị định số 03 của Chính phủ và Kế hoạch số 03 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023.

Các lực lượng thực hiện tốt vai trò làm tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng.



Đại diện các lực lượng tham dự hội nghị. Ảnh: N.T

Các lực lượng duy trì tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin, thống nhất, đánh giá tình hình, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp triển khai nghiêm công tác quản lý, bảo vệ biên giới, biển đảo. Tăng cường tuần tra, kiểm soát cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm quy chế quản lý biên giới, tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; tuyên truyền, đẩy đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam...