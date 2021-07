Phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, việc phối hợp trong công tác PCCC và CNCH dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan và các quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo.

Cạnh đó, thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ trong hoạt động PCCC và CNCH giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do cháy nổ và các sự cố, tai nạn gây ra, đảm bảo hiệu quả, an toàn trong công tác PCCC, CNCH.

Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các cơ quan và cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức tham gia phối hợp.

UBND tỉnh quy định trách nhiệm cụ thể của UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tại địa phương.

Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ PCCC và CNCH, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm phối hợp trong lập dự án, thiết kế, quản lý công trình xây dựng; trong tổ chức, quản lý lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng; trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC; trong quy hoạch địa điểm, xây dựng doanh trại và đầu tư kinh phí trong công tác PCCC; trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy, CNCH; trong công tác tổ chức chữa cháy và CNCH.

Về trách nhiệm tham gia chữa cháy và CNCH, UBND tỉnh quy định người phát hiện thấy cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải bằng mọi cách báo ngay cho người xung quanh biết và báo cho một hoặc tất cả đơn vị chức năng.

Cơ quan, đơn vị khi nhận được tin báo cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn được phân công quản lý phải nhanh chóng đến tổ chức chữa cháy và CNCH; đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác để kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia chi viện chữa cháy và CNCH.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, trưởng công an cấp huyện; chủ tịch UBND cấp huyện; Giám đốc Công an tỉnh được quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh được quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý của mình và lực lượng quân đội đóng ở địa phương.