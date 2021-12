Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bảo vệ an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng

(QNO) - Ngày 9.12, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác công an năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm. Ảnh: Q.H

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát cơ động đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tổ chức xây dựng các kế hoạch công tác, phương án tác chiến, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đảm bảo đúng quy trình canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu đảm nhận, các sự kiện quan trọng.

Đặc biệt là tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được cử tham gia đảm bảo an ninh, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng Cảnh sát cơ động còn phối hợp các đơn vị chức năng vây bắt, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, tệ nạn xã hội và các đối tượng phạm tội trên địa bàn tỉnh; tham gia truy quét, xử lý khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, Vườn quốc gia Sông Thanh...

Tại hội nghị cũng đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm.