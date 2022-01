Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ngăn ngừa tình trạng sử dụng pháo nổ, vật liệu nổ trái phép

(QNO) - Để ngăn ngừa, phòng chống tình trạng sử dụng pháo nổ, vật liệu nổ trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, vừa tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm vi phạm.

Công an huyện Thăng Bình làm việc với 3 đối tượng mua bán trái phép pháo nổ. Ảnh: XUÂN MAI

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với công an các địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức trong nhân dân.

“Trên lĩnh vực quản lý vũ khí vật liệu nổ, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, vật liệu nổ và đấu tranh xử lý vi phạm, nhất là pháo. Nhiều vụ buôn bán pháo nổ được điều tra, xử lý nghiêm nhằm tạo hiệu quả răn đe” -Thượng tá Phan Thanh Hồng nhấn mạnh.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Ảnh: C.Q

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép. Gần đây nhất, vào đầu tháng 1 vừa qua, Công an xã Duy Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Tấn Hàn (SN 1992, thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, Đại Lộc) và Nguyễn Văn Hân (SN 1988, thôn Phước Lộc, xã Đại Quang, Đại Lộc) có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo hoa nổ dạng viên. Tang vật thu giữ gồm có 6 hộp pháo với tổng cộng 294 ống trụ tròn, trọng lượng 10kg.

Ngoài ra, công an các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn cũng đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Hàng chục ki lô gam pháo đã bị công an thu giữ, nhiều đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra.

[CLIP] - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm:

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Đơn vị này cũng duy trì kiểm tra, quản lý, xử lý các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ karaoke, các nơi dễ phát sinh vi phạm trong dịp tết, các đối tượng lợi dụng ngành nghề kinh doanh có điều kiện để sử dụng ma túy.

Lực lượng Cảnh sát 113 tăng cường ứng trực, tiếp nhận các thông tin qua đường dây nóng 24/24 và hỗ trợ lực lượng, phối hợp công an địa phương xử lý các vụ mất an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh để người dân vui tết, đón xuân.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng, huy động tối đa phương tiện, gia tăng mật độ tuần tra ở các địa bàn phức tạp, kết hợp các biện pháp tuyên truyền để hạn chế, phòng ngừa tình trạng sử dụng trái phép pháo nổ, vật liệu nổ, vì một mùa xuân bình yên cho nhân dân” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.