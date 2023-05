Phú Ninh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD và định danh điện tử trước hạn

(QNO) - Những ngày qua, công an cấp xã ở huyện Phú Ninh vẫn miệt mài đến từng ngõ ngách, hỗ trợ tốt nhất cho công dân với quyết tâm hoàn thành trước hạn việc thu nhận căn cước công dân (CCCD) và tạo tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân có mặt ở địa phương.

Công an cấp xã ở Phú Ninh đến tận nhà người già yếu để hỗ trợ làm CCCD. Ảnh: L.T

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người

Trong những ngày nắng nóng, lực lượng công an xã cùng các ban ngành, đoàn thể ở các thôn, khối phố trên địa bàn Phú Ninh miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để xác định công dân hiện đang sinh sống tại địa phương.

Trên cơ sở số lượng thực tế công dân có mặt trên địa bàn sẽ tiến hành gửi giấy mời đến trụ sở công an xã làm thủ tục thu nhận CCCD.

Ông Nguyễn Thanh Bá - Bí thư, Trưởng thôn An Thọ (xã Tam An) cho biết, trên cơ sở danh sách của công an xã, chính quyền thôn cùng với cán bộ phụ trách khu vực đi đến từng người để thu thập các thông tin liên quan, đề nghị đến trụ sở công an xã để làm thủ tục.

Xã Tam An đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân sáng 27/5

“Hiện tại trên địa bàn thôn có 178 công dân chưa có CCCD, trong đó 33 trường hợp đã chết nhưng chưa xóa khẩu. Chúng tôi đã rà soát, lập danh sách cụ thể 51 trường hợp già yếu, ốm đau, khó khăn đi lại. Đồng thời gửi giấy mời cho 76 công dân có mặt tại địa phương đến trụ sở Công an xã Tam An vào ngày 29 và 30/5 sắp đến để làm thủ tục thu nhận CCCD. Loa truyền thanh của thôn liên tục phát thông báo về danh sách chưa làm CCCD, việc thu nhận CCCD tại xã, chủ động tiếp nhận phản hồi của công dân phát sinh sau khi gửi giấy mời để kịp thời trao đổi với công an xã điều chỉnh kịp thời” - ông Bá thông tin.

Là một trong những địa phương dân số đông, cơ cấu dân cư phức tạp, địa bàn rộng, tại xã Tam Dân, công tác khảo sát dân cư đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ địa phương.

Trung tá Dương Văn Chương - Trưởng Công an xã Tam Dân cho biết, tổng số công dân tại địa bàn chưa làm CCCD ở địa bàn lên đến trên 600 trường hợp, trong đó 80 trường hợp không thể tiến hành thu nhận CCCD, 153 trường hợp già yếu ốm đau.

“Mỗi đoàn thể của thôn sẽ chịu trách nhiệm vận động 7 đến 10 công dân đến cơ quan công an để làm thủ tục thu nhận CCCD. Riêng với số công dân đã chết mà chưa xóa khẩu, công an xã phối hợp với công chức tư pháp để rà soát, thu thập thông tin để hoàn thiện cơ sở pháp lý và tiến hành xóa khẩu theo đúng quy định” - Trung tá Chương nói.

Về đích đúng hạn

Thượng tá Nguyễn Cường - Phó trưởng Công an huyện Phú Ninh thông tin, việc làm CCCD cho 100% công dân có mặt tại địa phương và tạo tài khoản định danh điện tử mức 2 đã được UBND huyện chỉ đạo sát sao, trên cơ sở tinh thần kế hoạch của UBND tỉnh.

Tính đến ngày 27/5, Phú Ninh đã thực hiện xong 100% việc cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh đối với 9 xã, thị trấn, đồng thời tạo biến động dân cư trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Từ nay đến ngày 30/5, toàn huyện sẽ quyết tâm hoàn thành 2 xã còn lại trên địa bàn huyện. Công an huyện đã trực tiếp làm việc với UBND các xã, thị trấn để triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Người đau ốm, bệnh tật được công an xã hỗ trợ tận tình để làm CCCD. Ảnh: L.T