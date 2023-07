Phước Sơn có 32 mô hình tự quản về an ninh trật tự

(QNO) - Sáng nay 11/7, huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: THẢO PHONG

Trong 10 năm qua, Công an huyện Phước Sơn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp triển khai hơn 1.300 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Răn đe, giáo dục 180 lượt thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tổ chức 138 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 130 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Qua tuyên truyền, phát động phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Nhân dân cung cấp 386 nguồn tin có giá trị về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường cho lực lượng công an.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự”, “dân vận khéo” được quan tâm thực hiện. Toàn huyện có 7 loại với 32 mô hình như: camera giám sát an ninh, tiếng loa di động, mô hình 5+1, phòng chống bạo lực gia đình, khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, nông dân không vi phạm pháp luật, phòng chống khai thác lâm khoáng sản trái phép...

Dịp này, 7 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.