(QNO) - Ngày 13.8, UBND phường Hòa Hương (Tam Kỳ) phát động xây dựng “Phường gương mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” và khai mạc hội trại Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Công an tỉnh và UBND TP.Tam Kỳ đến dự.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng phường Hòa Hương phát động xây dựng “Phường gương mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Ảnh: X.P

Theo ông Hồ Minh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hòa Hương, thực hiện chương trình của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, thông tư của Bộ Công an và nghị quyết của Thành ủy Tam Kỳ, phường Hòa Hương được giao nhiệm vụ xây dựng điển hình “Phường gương mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Theo đó, hằng năm Đảng ủy có nghị quyết, UBND phường có kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 1 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ nhân dân; kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng...

Thi đấu cờ làng là một trong những họat động của hội trại Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: X.P

Tại buổi phát động, đại diện Ban nhân dân các khối phố trên địa bàn phường ký cam kết tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư.

Được biết, phường Hòa Hương nhiều năm liền được Công an tỉnh chọn là đơn vị điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ và nhân dân phường đã được Đảng và Nhà nước, cơ quan các cấp khen thưởng vì có những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.