Phường Trường Xuân (Tam Kỳ) lắp đặt 32 camera an ninh

Xử phạt vi phạm luật lệ giao thông qua giám sát từ camera an ninh: Hiệu quả nhiều mặt

THÀNH CÔNG | 27/10/2021 - 13:30

Xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông do hệ thống camera an ninh ghi lại là một trong những giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn, giải quyết việc thiếu hụt lực lượng tuần tra trong bối cảnh hiện nay.