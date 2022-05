Quảng Nam - Sê Kông phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên khu vực biên giới

(QNO) - Ngày 27.5, tại tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam do Đại tá Lưu Văn Thiện - Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn công tác của Sở Công An tỉnh Sê Kông (Lào) do Thiếu tướng Sổm Xây Phu Lạ Khăm Mạ Ni, Giám đốc Sở Công An tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh: HỒNG ANH

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông trong những năm qua cơ bản ổn định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nổi lên có thể làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới như tình hình xuất nhập cảnh trái phép; tình hình di cư tự do và kết hôn giữa cư dân hai bên biên giới trái pháp luật; đời sống nhân dân các xã biên giới còn khó khăn, thiếu thốn và tồn tại nhiều tập quán lạc hậu.

Trên tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi và thống nhất trong thời gian tới tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về hoạt động của các loại đối tượng và tội phạm có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới như vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm ma túy liên kết với các tổ chức, đường dây tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, các hoạt động di cư tự do…

Phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ các mục tiêu về chính trị, công trình quốc phòng – an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội ở khu vực biên giới thuộc danh mục cần được bảo vệ theo quy định của mỗi nước. Phối hợp đấu tranh phòng, chống bạo loạn, phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tội phạm khủng bố, xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao…

Đại tá Lưu Văn Thiện - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Sổm Xây Phu Lạ Khăm Mạ Ni - Giám đốc Sở Công An tỉnh Sê Kông ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: HỒNG ANH

Hai bên chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuần tra kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh, qua lại biên giới. Kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết, xử lý các vụ việc xảy ra đúng quy định. Trường hợp cần thiết, có thể phối hợp xây dựng kế hoạch chung đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hai bên biên giới;

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam và Sở Công an tỉnh Sê Kông cũng thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân ở khu vực biên giới của mỗi nước nắm chắc các quy định của pháp luật; nâng cao cảnh giác và đấu tranh ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tích cực vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm và hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh trấn áp tội phạm...