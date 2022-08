(QNO) - Sáng nay 18.8, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức lễ ra mắt sách “Lịch sử Công an nhân dân huyện Điện Bàn (1945 - 1975)”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2022).

Tác phẩm sách “Lịch sử Công an nhân dân huyện Điện Bàn (1945 - 1975)” Ảnh: K.L

Cuốn sách “Lịch sử Công an nhân dân huyện Điện Bàn (1945 - 1975)” được viết theo hình thức chính sử, diễn tiến sự kiện theo thời gian, tập trung thể hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân huyện Điện Bàn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến khi giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 30.4.1975.

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương. Chương I khái quát đặc điểm tự nhiên, truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của nhân dân Điện Bàn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Chương II: Cách mạng tháng Tám thành công, Công an Điện Bàn ra đời, cùng với nhân dân và các lực lượng khác của cách mạng bảo vệ chính quyền cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). Chương III: Công an Điện Bàn cùng với quân và dân tiến hành kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975).

Cuốn sách được Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an viết lời giới thiệu, và ghi nhận “cuốn sách có giá trị tinh thần to lớn, không chỉ tôn vinh, tri ân thế hệ tiền bối, mà còn mang tính giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ công an hôm nay và mai sau...”.

Theo Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, cuốn sách được phát hành đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân nhằm thể hiện tình cảm trân trọng, tri ân của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến, tô thắm màu cờ “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thị xã Điện Bàn nói riêng.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã học tập, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.