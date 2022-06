Ra quân đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

(QNO) - Sáng nay 20.6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi ra quân. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi ra quân, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt thông tin, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương. Các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá trọng tải…

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia và kế hoạch của Cục CSGT - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm. Ảnh: T.C

“Mục tiêu của đợt cao điểm là kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Việc kiểm tra, xử lý sẽ được thực hiện được triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân cho hay.

CSGT sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: T.C

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, bên cạnh tăng cường tuần tra, xử lý, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cần tích cực phổ biến, tuyên truyền đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, không để xảy ra sai phạm.

Đợt cao điểm được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt triển khai từ nay đến hết ngày 20.9.2022.

[Video] - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm: