Ra quân giữ bình yên cuộc sống

Đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm được Công an tỉnh phát động vào sáng qua 15/11. Không chỉ phát động sớm, thời gian tổ chức đợt cao điểm cũng được duy trì lâu hơn, nhằm trấn áp mạnh mẽ tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an trong năm 2023.

Các lực lượng diễu hành ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sáng 15/11. Ảnh: T.C

Ngăn chặn đánh bạc mùa World Cup

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trước thềm năm mới và Tết Nguyên đán, các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ diễn ra sôi động. Cùng với việc mở cửa hoàn toàn các dịch vụ vui chơi, giai trí sau dịch COVID-19, dự báo tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật sẽ gia tăng, phức tạp hơn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh.

“Mục tiêu của đợt ra quân lần này là đẩy mạnh phòng ngừa và đồng loạt tấn công, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định xã hội và trên hết là mang lại bình yên cho nhân dân.

Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phải thực sự tạo chuyển biến, cường độ các mặt công tác phải cao hơn so với thời điểm bình thường. Biện pháp xử lý cũng sẽ cương quyết, đấu tranh mạnh mẽ hơn với tội phạm” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Dự lường những nguy cơ từ đầu, đợt cao điểm sẽ tập trung phòng ngừa, trấn áp với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động liên quan “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Đặc biệt, các giải pháp đang được tập trung nhằm phòng chống tệ nạn cờ bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân.

Công an tỉnh khẳng định, trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, các đơn vị sẽ tổ chức rà soát, bổ sung, tăng cường các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. An ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, văn hóa tư tưởng trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm có nhiều lễ hội diễn ra sẽ được chú trọng.

Không để bị động, bất ngờ

Hưởng ứng đợt cao điểm, công an các địa phương, các đơn vị thuộc Công an tỉnh cũng đã tổ chức ra quân hưởng ứng đợt cao điểm. Công an tỉnh đặt mục tiêu trong đợt này, tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, hoàn thành chỉ tiêu giảm 50% số lượng đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm sẽ được phát động từ nay đến hết ngày 5/2/2023. Ảnh: T.C

Công tác quản lý đối tượng tại địa bàn, nhất là đối tượng nghiện, loạn thần, người bị bệnh tâm thần sẽ được nâng cao trong bối cảnh nhiều vụ trọng án gần đây có liên quan đến nhóm đối tượng này. Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động sẽ tổ chức tuần tra liên tục, chú trọng các địa bàn phức tạp, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh với vai trò nòng cốt phải xây dựng thế chủ động trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.

“Khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển và các quốc lộ phải được quản lý chặt, kịp thời ngăn chặn hàng lậu xâm nhập vào địa bàn. Công an tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống các loại tội phạm, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, thức cho dân ngủ, canh gác cho dân vui chơi.

Những chiến công được lập trong đợt cao điểm sẽ là tiền đề cho một năm mới với nhiều nhiệm vụ, trọng trách mới, thể hiện trách nhiệm, tình cảm với dân, vì một cái tết an vui đang đến gần” - ông Tân nói.