Ra quân tổng kiểm soát xe chở khách và xe container

(QNO) - Sáng nay 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tổ chức ra quân đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia đợt cao điểm. Ảnh: T.C

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tổng kiểm soát.

Trong đợt cao điểm, CSGT toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe container trên từng tuyến, địa bàn. Qua đó, có biện pháp tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Đồng thời kết hợp kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: T.C

Qua tổng kiểm soát, CSGT toàn tỉnh quyết tâm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe; phát hiện tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container để kiến nghị cơ quan chức năng các giải pháp khắc phục.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu bên cạnh tăng cường tuần tra, xử lý, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tích cực phổ biến, tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT diễu hành tại buổi ra quân. Ảnh: T.C

Đại tá Hồ Song Ân cũng chỉ đạo giám sát, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quán triệt giữ vững lễ tiết, tác phong Công an nhân dân, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, không để xảy ra sai phạm. Giám đốc Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm và xem xét trách nhiệm liên đới của lãnh đạo chỉ huy nếu để xảy ra sai phạm.

Đợt cao điểm được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt triển khai đến hết ngày 15/10/2023.