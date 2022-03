Sự cần thiết xây dựng 2 dự án luật quan trọng

(QNO) - Công an tỉnh vừa tổ chức hội thảo “Luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: XUÂN MAI

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 18 huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh những vấn đề lý luận cũng như yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ. Từ đó đòi hỏi sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp luật trong các lĩnh vực này.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: XUÂN MAI

Hội thảo nhận được 7 ý kiến tham luận trực tiếp với nội dung đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu. Đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đại biểu cho rằng việc xây dựng, ban hành luật này là rất cần thiết nhằm khắc phục những bất cập về cơ sở pháp lý trong quá trình tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở liên quan đến quyền công dân, quyền con người như hiện nay.

Đối với dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, hội thảo đã phân tích, đánh giá thực trạng an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trong đó, giai đoạn 2009 - 2021 toàn tỉnh xảy ra 4.117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.452 người và bị thương 3.983 người; người bị tai nạn chủ yếu trong độ tuổi lao động và nguyên nhân gây tai nạn cũng chính là lỗi của người tham gia giao thông.

Các đại biểu cũng làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giao thông đường bộ; những vấn đề đặt ra khi người dân tham gia giao thông... Từ đó đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: XUÂN MAI

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá, các báo cáo tham luận được chuẩn bị hết sức công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; tham luận và thảo luận thẳng thắn, dân chủ. Các ý kiến đưa ra tại hội thảo rất xác đáng, có giá trị khoa học rất cao, củng cố vững chắc hơn những luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở cho việc xây dựng 2 dự án luật này.

Sau hội thảo, Công an tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Công an bổ sung luận cứ trong xây dựng báo cáo, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét thông qua 2 dự án luật.