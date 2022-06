Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông

(QNO) - Từ nay đến ngày 1.7.2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách.

Nhằm triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngày 29.6.2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 73 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Ngày 1.7.2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.

So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, Đền Hùng, phố cổ Hội An, tháp Mỹ Sơn, bến cảng Nhà rồng, cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - đảo Lý Sơn… góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Công tỉnh Quảng Nam thông báo, từ nay đến ngày 1.7.2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…

Trường hợp chưa cần thiết, đề nghị người dân đến cơ quan Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: số 56 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ và 483 Hai Bà Trưng, TP.Hội An nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 1.7.2022 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Các trường hợp nộp hồ sơ cấp hộ chiếu từ ngày 18.5.2022 đến 31.5.2022, công dân vui lòng đến nhận hộ chiếu sau ngày 1.7.2022.



Mọi thắc mắc công dân liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam (0235.3910093 hoặc 0235.3812394) để được giải đáp.