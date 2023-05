Tam Kỳ đẩy nhanh tiến độ cài đặt định danh điện tử

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hiện nay Công an TP.Tam Kỳ tăng cường hướng dẫn cho người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.

Người dân thực hiện kích hoạt định danh điện tử mức 2 tại Công an TP.Tam Kỳ. Ảnh: thu sơn

Tại phòng làm việc của Đội Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an TP.Tam Kỳ trong suốt thời gian vừa qua luôn đông đúc, kể cả thời gian cuối tuần hay ngày lễ.

Rất đông người dân đến để làm thủ tục cấp CCCD và cài đặt định danh mức độ 2. Tại các tổ công tác lưu động cũng tương tự, người dân tranh thủ thời gian để hoàn thành cài đặt ứng dụng VNeID mức 2 bởi những tiện ích mà ứng dụng này mang lại.

Chị Lê Thị Hoài Thương (phường Phước Hòa) chia sẻ: “Tôi thấy sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có khá nhiều tiện ích. Sau này đi đâu nếu mình chỉ cần mang theo điện thoại có cài đặt ứng dụng VNeID là có thể tích hợp được giấy tờ tùy thân mang theo mà không cần phải mang quá nhiều giấy tờ như trước”.

Còn ông Đặng Văn Cường ở phường Tân Thạnh, cho hay: “Khi đến đăng ký định danh điện tử được cán bộ, chiến sĩ công an thành phố hướng dẫn rất tận tình nên việc đăng ký diễn ra khá nhanh, không tốn quá nhiều thời gian”.

Thực hiện chỉ đạo của ngành cấp trên, Công an thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan ban ngành và UBND 13 xã, phường yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động đến cơ quan công an để tiến hành thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2.

Đến nay gần 100% đã thực hiện. Bên cạnh đó, Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân đến cơ quan công an để được thu nhận hồ sơ cài đặt định danh điện tử mức 2.

Thượng tá Nguyễn Duy Phương - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ, cho biết: “Thời gian đến, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích của định danh điện tử mức 2 cho người dân trên địa bàn.

Qua đó, hỗ trợ cài đặt kích hoạt cho người dân thực hiện định danh điện tử mức 2. Đồng thời phân công lực lượng phối hợp với công an các xã, phường và các trường học tiến hành thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 phấn đấu đạt tỷ lệ cài đặt cao nhất”.

VNeID giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, có giá trị thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân truyền thống, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác cho người dân. Theo đó, người dân có thể dùng VNeID thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, khai báo tạm trú, tạm vắng… giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.