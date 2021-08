Tăng cường phối hợp trong công tác truy nã, truy tìm

(QNO) - Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị trực tuyến về công tác truy nã, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ năm 2021 do Công an tỉnh tổ chức hôm qua 26.8.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh. Ảnh: C.H

Theo đánh giá, công tác truy nã, truy tìm năm 2021 và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, nghiêm túc. Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã.

Qua đó, cơ quan điều tra tổ chức truy bắt được 16 đối tượng truy nã, có 9 đối tượng truy nã phát sinh và 1 đối tượng giết người lẩn trốn hơn 30 năm. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các tỉnh truy bắt và vận động đầu thú các đối tượng truy nã đưa về Quảng Nam.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hà Lai đã quán triệt, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt công tác truy nã, truy tìm phải đảm bảo hiệu quả theo chỉ tiêu của Bộ Công an. Đồng thời phải có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương và công an các tỉnh. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình truy nã, truy tìm phải đặc biệt chú trọng.