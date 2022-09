Tập huấn nghiệp vụ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

(QNO) - Sáng 16.9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của 51 Công an xã thuộc 11 Công an huyện, thị xã, thành phố.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: M.T

Đây là các đơn vị cấp xã được phân cấp thực hiện công tác đăng ký, cấp biển xe mô tô trong đợt 2 năm 2022 với số lượng mô tô đăng ký bình quân hơn 150 xe/năm. Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề nghiệp vụ liên quan công tác đăng ký xe. Cán bộ, chiến sĩ cũng được hướng dẫn, thực hành đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy trên máy tính và giải đáp thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện.