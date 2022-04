Tập huấn nghiệp vụ phòng chống tội phạm trên không gian mạng

(QNO) - Lực lượng công an 18 huyện, thị xã, thành phố được tập huấn công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tại các buổi tập huấn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh truyền đạt nội dung về phòng chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng; thu thập, xác minh thông tin, nhận diện, đấu tranh và có biện pháp xử lý với thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường phòng chống và xử lý hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hoạt động tập huấn nhằm bổ sung kiến thức nghiệp vụ cần thiết để lực lượng công an nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng; từ đó có biện pháp và xử lý kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.