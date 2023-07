Tập huấn phòng chống ma túy cho cán bộ Công an tỉnh Sê Kông

(QNO) - Ngày 31/7, tại tỉnh Sê Kông (Lào), đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc để thống nhất chủ trương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho cán bộ Công an tỉnh Sê Kông.

Công an 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông trao đổi kế hoạch tập huấn. Ảnh: V.T

Tại buổi làm việc, Công an 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông thống nhất tổ chức lớp tập huấn trong 6 ngày, dự kiến từ 17 - 22/9/2023 tại Quảng Nam. Thành phần gồm 50 cán bộ làm công tác phòng chống ma túy và cán bộ công an cụm bản, bản của tỉnh Sê Kông.

Nội dung tập huấn tập trung vào hệ thống pháp luật phòng chống ma túy tại Lào và Việt Nam; công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; công tác tuyên truyền phòng chống ma túy; xác định tình trạng nghiện, quản lý người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; công tác cai nghiện cho người nghiện ma túy…

Hoạt động này nhằm thực hiện bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; biên bản hội nghị hợp tác phòng chống ma túy lần thứ nhất năm 2023 giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông.