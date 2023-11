Thành lập đơn vị tự vệ Cục Thuế Quảng Nam

(QNO) - Chiều 15/11, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Bộ CHQS tỉnh rao quyết định thành lập Ban CHQS và Tiểu đội tự vệ tại chỗ thuộc Cục Thuế tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (giữa) trao quyết định thành lập Ban CHQS Tự vệ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định thành lập Ban CHQS Cục Thuế tỉnh; bổ nhiệm đồng chí Lê Mai Khắc Hưng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh giữ chức Chỉ huy trưởng và đồng chí Bùi Thị Quế Hương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh giữ chức Chính trị viên. Thành lập Tiểu đội tự vệ tại chỗ với 9 thành viên.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Ban CHQS và lực lượng tự vệ tại chỗ có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng, tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thao, hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn cơ quan, tài sản và tính mạng của nhân dân, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho công nhân viên chức, người lao động của đơn vị, xây dựng cơ sở chính trị và nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, tham gia tích cực công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn, cùng với LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương mà cấp trên giao phó.