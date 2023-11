Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động “tín dụng đen”

(QNO) - Tổ công tác liên ngành được thành lập nhằm giúp UBND tỉnh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khám xét trụ sở, thu thập tài liệu liên quan một tổ chức hoạt động “tín dụng đen” năm 2022.

Ngày 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tổ công tác do Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng. Ông Nguyễn Tấc Thành - Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL làm Tổ phó, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Nam; đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh làm thành viên.

Tổ liên ngành sẽ tập trung kiểm tra các thủ tục hồ sơ pháp lý, việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh theo thủ tục hành chính nhằm phát hiện giấy tờ, sổ sách ghi chép vay tiền, các tài sản thế chấp có nghi vấn. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nhất là kiểm tra chặt chẽ lưu trú, tạm trú, hợp đồng lao động... đối với số nhân viên làm việc tại địa bàn cơ sở kinh doanh; tổ chức xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch của số nhân viên này.

Đồng thời, kiểm tra hành chính đối với các địa điểm, cơ sở, đối tượng không treo biển kinh doanh nhưng qua nắm tình hình có kinh doanh liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Kiểm tra việc cho vay của các đối tượng không thuộc tổ chức được phép hoạt động tín dụng, ngoài hệ thống tài chính - ngân hàng, không thuộc các ngân hàng hay công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng con dấu Công an tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an Quảng Nam lập danh sách, phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ công tác liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo bố trí, xếp lịch kiểm tra tại các đơn vị; bảo đảm phương tiện, kinh phí phục vụ hoạt động của tổ công tác; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra theo quy định.