Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 20 phạm nhân chờ đặc xá

(QNO) - Nhằm chuẩn bị cho công tác tiếp nhận phạm nhân được đặc xá năm 2022 về cư trú tại địa phương, ngày 22.8, lực lượng công an thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 20 phạm nhân.

Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho phạm nhân đang chờ quyết định đặc xá. Ảnh: XUÂN MAI

Theo đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an huyện Tiên Phước và Trại giam An Điềm thuộc Bộ Công an hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 20 người là phạm nhân đang chờ quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn dịp 2.9 năm 2022, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam. Trong đó, Trại tạm giam Công an tỉnh có 6 phạm nhân, Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước 1 phạm nhân, Trại giam An Điềm 13 phạm nhân.

Đây là việc làm kịp thời và ý nghĩa, giúp người lầm lỗi ngay sau khi được đặc xá trở về địa phương khôi phục quyền công dân, sớm hòa nhập cộng đồng.