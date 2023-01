Thực hiện đề án 06 về dữ liệu dân cư: Đảm bảo dữ liệu gốc, "đúng, đủ, sạch, sống"

Hoàn thiện dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia, các đơn vị công an từ tỉnh đến cơ sở đang nỗ lực rà soát, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 100% số định danh cá nhân được thông báo đến công dân.

Công an các cấp đang khẩn trương rà soát, thu nhận hồ sơ cấp CCCD và số hóa tàng thư theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Đến tận nhà hỗ trợ

Trong những tháng cuối năm 2022, công an các phường ở TP.Tam Kỳ vừa tuyên truyền, thông báo liên tục thông qua nhiều kênh, kể cả mạng xã hội về việc rà soát, kêu gọi công dân làm thủ tục cấp mới căn cước công dân (CCCD).

Cán bộ công an phường đi đến từng nhà dân có trong danh sách chưa làm CCCD hoặc căn cước, dữ liệu còn chưa hoàn thiện để kịp thời hỗ trợ người dân trước thời điểm sổ hộ khẩu không còn hiệu lực theo quy định (Luật Cư trú năm 2020 quy định kể từ 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị sử dụng).

Tại phường Trường Xuân, cán bộ công an phường luôn sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc của công dân liên quan đến CCCD, dữ liệu dân cư và các thủ tục khác.

Để giảm thời gian đi lại làm thủ tục, nhất là việc xin mã số định danh cá nhân cho trẻ em, công an phường tiếp nhận hồ sơ, nhanh chóng tra cứu và điện thoại, nhắn tin mã số định danh cho cha mẹ khi có nhu cầu. Sự tận tâm, phát huy tối đa trách nhiệm của lực lượng công an ở cơ sở nhận được ủng hộ rất lớn từ phía người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng (khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân) cho hay, những thủ tục thực ra khá đơn giản, cán bộ công an phường đã hỗ trợ rất nhiệt tình, trách nhiệm cho người dân khi đến tra cứu, bổ sung dữ liệu hoặc lấy mã số định danh.

“Khi đến làm việc, tôi mới nắm được nhiều loại thủ tục hành chính, đặc biệt là dịch vụ trực tuyến hiện nay rất cần phải có CCCD. Điều này tạo thuận lợi rất lớn cho người dân khi có nhu cầu, trong khi không phải mất quá nhiều thời gian cho việc chờ đợi làm thủ tục CCCD như đợt cao điểm trước đây nữa” - ông Hoàng chia sẻ.

Lực lượng công an về tận cơ sở làm CCCD cho người già yếu, khuyết tật. Ảnh: T.C

Những giải pháp mà Công an TP.Tam Kỳ và các địa phương đang triển khai nhằm đẩy nhanh việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06) trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tổ công tác Đề án 06 Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích cực tham mưu, từ đó góp phần xây dựng các kế hoạch, quyết định triển khai, thành lập và kiện toàn các tổ công tác, tổ giúp việc. Việc thực hiện đề án liên tục được đôn đốc, đẩy mạnh bằng các chỉ đạo cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiễn.

Đến nay, tất cả thôn bản, khối phố đã thành lập tổ công tác, bám sát quy chế hoạt động để triển khai thực hiện đề án tại cơ sở. Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo là dữ liệu gốc, “đúng, đủ, sạch, sống”, thực hiện việc thông báo số định danh cá nhân cho công dân. Đồng thời cung cấp số định danh cá nhân của công dân cho các sở LĐ-TB&XH, y tế, BHXH,... phục vụ thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Bảo mật, an toàn thông tin

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân đến độ tuổi và các nhóm đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo Bộ Công an.

Tính đến cuối tháng 12/2022, đơn vị đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 1,3 triệu công dân. Phòng cũng đang chỉ đạo tập trung thu nhận hồ sơ CCCD cho học sinh sinh năm 2004 và 2007, đảm bảo cho các em đủ điều kiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và THCS năm 2023; thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2 cho hơn 109 nghìn trường hợp.

Bên cạnh đó, công an các địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức hướng dẫn công an cấp xã quy trình đăng ký, xử lý cấp và quản lý tài khoản định danh điện tử để thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 1 cho công dân đã được cấp CCCD gắn chíp.

“Đề án 06 có nhiều nội dung mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều đơn vị. Nhân lực còn khá mỏng cùng với hệ thống đường truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên bị quá tải cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận hồ sơ thủ tục, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt cho người dân nắm rõ và hưởng ứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho hay, sẽ tăng cường theo dõi, rà soát, chỉ đạo công an cơ sở thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu, thông báo số định danh, cấp CCCD gắn liền với cấp tài khoản định danh điện tử.

Đồng thời cập nhật các thông tin mở rộng, bổ sung cho người dân, cam kết bảo mật, an toàn thông tin khi kết nối, chia sẻ dữ liệu. Công an các địa phương cũng tập trung hoàn thành số hóa tàng thư hồ sơ, tàng thư CCCD trước ngày 30/6/2023 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.